В Калининградской области нашли останки двух советских лётчиков, погибших в 1945 году

В ходе поисковых работ на территории региона обнаружены останки двух советских лётчиков, погибших в феврале — марте 1945 года. Раскопки провели сотрудники регионального управления СК России, военного следственного управления СК по Балтийскому флоту и УМВД совместно с поисковыми отрядами «Совесть», «Рубеж», «Экипаж», отрядом им. С. К. Нестерова и центром «Натангия».
Между посёлками Новосёлово и Пограничный из земли подняли обломки штурмовика Ил-2. Вместе с фрагментами самолёта нашли костные останки двух человек. Имена героев удалось установить благодаря архивной работе и кропотливым усилиям всех участников.
Экипаж входил в состав 539-го штурмового авиаполка 182-й штурмовой авиационной Тильзитской дивизии. До сих пор они числились пропавшими без вести. Это лётчик, лейтенант Жарков Анатолий Степанович, и воздушный стрелок, сержант Закаев Башир Газабудаевич.
Среди личных вещей на месте падения нашли медаль «За отвагу», принадлежавшую сержанту Закаеву.
Сейчас СК России по Калининградской области назначает судебно-медицинские и генетические экспертизы. Ищут родственников погибших героев.