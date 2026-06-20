В Калининградской области нашли останки двух советских лётчиков, погибших в 1945 году

В ходе поисковых работ на территории региона обнаружены останки двух советских лётчиков, погибших в феврале — марте 1945 года. Раскопки провели сотрудники регионального управления СК России, военного следственного управления СК по Балтийскому флоту и УМВД совместно с поисковыми отрядами «Совесть», «Рубеж», «Экипаж», отрядом им. С. К. Нестерова и центром «Натангия».