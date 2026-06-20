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Роналдиньо возобновит спортивную карьеру в итальянской серии

Бразильский футболист Роналдиньо решил вернуться на поле.

Бразильский футболист Роналдиньо решил вернуться на поле. Сообщение об этом появилось в издании La Gazzetta dello Sport.

Спортсмену сейчас 46 лет. Он заключил соглашение с итальянским клубом «Равенна» и будет играть в Серии С, которая является третьим по значимости дивизионом в итальянском футболе. Официальное представление бразильца запланировано на 23 июня в Майами. После этого он присоединится к тренировочным сборам своей новой команды.

«Новая форма, но прежняя улыбка. Мне не терпится снова почувствовать мяч и создать очередную главу своей истории. Футбол всегда приносил мне счастье, и я хочу передать этот настрой “Равенне”, — поделился игрок.

Роналдиньо объявил о завершении карьеры в 2015 году. Его последней командой был бразильский «Флуминенсе». На протяжении своей карьеры он защищал цвета «Пари Сен-Жермен», «Барселоны» и «Милана». В составе каталонского клуба он завоевал трофей Лиги чемпионов, а в 2005 году его признали обладателем «Золотого мяча». Вместе с национальной сборной Бразилии он стал чемпионом мира в 2002 году, а также одержал победы в Кубке Америки и Кубке конфедераций.

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