Роналдиньо возобновит спортивную карьеру в итальянской серии

Роналдиньо объявил о завершении карьеры в 2015 году. Его последней командой был бразильский «Флуминенсе». На протяжении своей карьеры он защищал цвета «Пари Сен-Жермен», «Барселоны» и «Милана». В составе каталонского клуба он завоевал трофей Лиги чемпионов, а в 2005 году его признали обладателем «Золотого мяча». Вместе с национальной сборной Бразилии он стал чемпионом мира в 2002 году, а также одержал победы в Кубке Америки и Кубке конфедераций.