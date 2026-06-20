Шестерых жителей Ростова обвинили в экстремизме

В Ростове-на-Дону перед судом 63-летний местный житель, а также пятеро его соучастников в возрасте от 36 до 54 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Участие в деятельности экстремистской организации» и ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.