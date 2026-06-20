Эксперт пояснил, почему на нижегородских АЗС возникает локальный дефицит топлива

Дело в том, что у «Газпром нефти» есть два типа заправок. Одни принадлежат самой компании, а другие — частным предпринимателям, которые купили франшизу. То есть они работают под брендом Газпрома, используют его оформление и стандарты, но бизнес ведут самостоятельно.