Эксперт пояснил, почему на нижегородских АЗС возникает локальный дефицит топлива

Федеральные и региональные власти, а также нефтяные компании держат под контролем снабжение регионов необходимым топливом. Как рассказал сайту pravda-nn.ru заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев, бензин и дизельное топливо на заправках есть. Но на некоторых АЗС цены могут сильно отличаться.
Дело в том, что у «Газпром нефти» есть два типа заправок. Одни принадлежат самой компании, а другие — частным предпринимателям, которые купили франшизу. То есть они работают под брендом Газпрома, используют его оформление и стандарты, но бизнес ведут самостоятельно.
Такие частные заправки обязаны соблюдать требования по качеству топлива и работе по стандартам бренда. Но цены на бензин им, как правило, никто жёстко не диктует — они устанавливают их сами.
«Кроме того, владельцы франшизы обычно могут закупать топливо не только у самой нефтяной компании, а и у других поставщиков — главное, чтобы оно соответствовало требованиям по качеству», — объясняет эксперт.
Заправки, которые напрямую принадлежат нефтяной компании, могут держать более низкие цены, потому что с 2018 года крупные нефтяные компании ограничены соглашением с государством (так называемый протокол Козака) — им нельзя повышать цены на топливо выше уровня инфляции.
А вот частные заправки под брендом таких ограничений не имеют, поэтому цены у них могут быть выше.
«Отсюда и возникает разница в стоимости топлива на заправках одной и той же сети», — заключает Дмитрий Гусев.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал почему цены на бензин могут отличаться на разных АЗС.