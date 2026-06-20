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В Казахстане стартовал прием документов в вузы

Минимальные пороговые баллы для поступления остаются прежними.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 20 июн — Sputnik. 20 июня в вузах Казахстана стартовал прием документов от абитуриентов, сообщило Миннауки и высшего образования.

Абитуриенты, уже сдавшие ЕНТ и не планирующие участвовать в конкурсе образовательных грантов, могут с 20 июня подавать документы для зачисления на платной основе в выбранные вузы, пишет ведомство.

«Для поступающих, претендующих на получение образовательного гранта, прием заявлений на участие в конкурсе грантов будет осуществляться с 13 по 20 июля 2026 года. В этот период абитуриенты смогут выбрать образовательные программы и высшие учебные заведения, в которых планируют продолжить обучение. Прием заявлений на участие в конкурсе образовательных грантов осуществляется через приемные комиссии вузов независимо от выбранной организации высшего образования. Для удобства абитуриентов предусмотрена также возможность подачи заявления в онлайн-формате через виртуальные приемные комиссии вузов и портал электронного правительства eGov», — пояснили в Миннауки.

В министерстве напомнили, что минимальные пороговые баллы для поступления остаются прежними.

Пороговый балл поступления:

  • в национальные вузы — 65 баллов;
  • в другие вузы — 50 баллов;
  • по области образования «Педагогические науки» — 75 баллов;
  • по области образования «Здравоохранение» — 70 баллов;
  • по направлению подготовки «Право» — 75 баллов.

«При этом, по “Истории Казахстана” и двум профильным предметам ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по предметам “Грамотность чтения” и “Математическая грамотность” — не менее 3 баллов. Необходимо отметить, что вузы могут устанавливать свои пороговые баллы по группам образовательных программ», — сообщили в ведомстве.

Список обладателей государственных образовательных грантов будет опубликован до 10 августа 2026 года.

«Обращаем внимание, что по вопросам проведения творческих и специальных экзаменов, особенностей образовательных программ, условий обучения, проживания в общежитиях и другим вопросам, связанным с поступлением, абитуриентам рекомендуется обращаться непосредственно в приемные комиссии интересующих их вузов», — подчеркнули в министерстве.

Прием документов для поступления в вузы продлится до 25 августа 2026 года.