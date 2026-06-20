В Казахстане стартовал прием документов в вузы

«Для поступающих, претендующих на получение образовательного гранта, прием заявлений на участие в конкурсе грантов будет осуществляться с 13 по 20 июля 2026 года. В этот период абитуриенты смогут выбрать образовательные программы и высшие учебные заведения, в которых планируют продолжить обучение. Прием заявлений на участие в конкурсе образовательных грантов осуществляется через приемные комиссии вузов независимо от выбранной организации высшего образования. Для удобства абитуриентов предусмотрена также возможность подачи заявления в онлайн-формате через виртуальные приемные комиссии вузов и портал электронного правительства eGov», — пояснили в Миннауки.