В Казахстане стартовал прием документов в вузы

АСТАНА, 20 июн — Sputnik. 20 июня в вузах Казахстана стартовал прием документов от абитуриентов, сообщило Миннауки и высшего образования.
Абитуриенты, уже сдавшие ЕНТ и не планирующие участвовать в конкурсе образовательных грантов, могут с 20 июня подавать документы для зачисления на платной основе в выбранные вузы, пишет ведомство.
«Для поступающих, претендующих на получение образовательного гранта, прием заявлений на участие в конкурсе грантов будет осуществляться с 13 по 20 июля 2026 года. В этот период абитуриенты смогут выбрать образовательные программы и высшие учебные заведения, в которых планируют продолжить обучение. Прием заявлений на участие в конкурсе образовательных грантов осуществляется через приемные комиссии вузов независимо от выбранной организации высшего образования. Для удобства абитуриентов предусмотрена также возможность подачи заявления в онлайн-формате через виртуальные приемные комиссии вузов и портал электронного правительства eGov», — пояснили в Миннауки.
В министерстве напомнили, что минимальные пороговые баллы для поступления остаются прежними.
Пороговый балл поступления:
- в национальные вузы — 65 баллов;
- в другие вузы — 50 баллов;
- по области образования «Педагогические науки» — 75 баллов;
- по области образования «Здравоохранение» — 70 баллов;
- по направлению подготовки «Право» — 75 баллов.
«При этом, по “Истории Казахстана” и двум профильным предметам ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по предметам “Грамотность чтения” и “Математическая грамотность” — не менее 3 баллов. Необходимо отметить, что вузы могут устанавливать свои пороговые баллы по группам образовательных программ», — сообщили в ведомстве.
Список обладателей государственных образовательных грантов будет опубликован до 10 августа 2026 года.
«Обращаем внимание, что по вопросам проведения творческих и специальных экзаменов, особенностей образовательных программ, условий обучения, проживания в общежитиях и другим вопросам, связанным с поступлением, абитуриентам рекомендуется обращаться непосредственно в приемные комиссии интересующих их вузов», — подчеркнули в министерстве.
Прием документов для поступления в вузы продлится до 25 августа 2026 года.