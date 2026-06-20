Гориллы поселились в Ростовском зоопарке после 14-летнего перерыва

В зоопарке Ростова-на-Дону после 14-летнего перерыва поселились гориллы. Клеопатра и Афия переехали из Москвы.
Путь в тысячу километров питомицы перенесли хорошо. В дороге их сопровождали работники Московского зоопарка, а на Дону встретили донские специалисты.
— Переезд стал для нас настоящим историческим событием: для девочек построили огромный вольер со скалами и водопадом, чтобы они чувствовали себя как в родных африканских джунглях, — рассказали в соцсетях сотрудники Ростовского зоопарка.
Клеопатра и Афия оценили гостеприимство, но все еще осторожно изучают новую территорию в галерее приматов.
Добавим, в России только три зоопарка содержат горилл. За питомцами ухаживают, также опытные ветеринары следят за их здоровьем. Основная задача зоопарков — сохранение и размножение редких и исчезающих видов животных.
Ранее в зоопарк донской столицы из Барнаула привезли корову шотландской породы.
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