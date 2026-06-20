Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пекло в Калининградской области: синоптики обещают +30 и идеальный пляжный день

Температура воды у побережья — до +16.

Источник: Клопс.ru

В регионе в субботу, 20 июня, прогнозируют по-настоящему летнюю погоду. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, днём в Калининграде, а также в Зеленоградском, Гурьевском, Багратионовском и Гвардейском районах температура поднимется до +27…+29 °C, местами в городе — до +30 °C. На остальной территории региона ожидается +26…+28 °C, на Куршской и Балтийской косе — от +24 до +27 °C. Небо весь день будет ясным или малооблачным, к вечеру появится лёгкая перистая облачность. Ветер прогнозируется слабый. Температура воды у побережья составит +15…+16 °C.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше