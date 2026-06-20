Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске на Ленина открыли проезд по всей ширине дороги (видео)

В центре Красноярска сняли ограничение движения транспорта по улице Ленина возле дома № 151.

В центре Красноярска сняли ограничение движения транспорта по улице Ленина возле дома № 151.

Напомним, с начала лета в районе остановки «Агропром» из-за капремонта теплосетей для проезда были закрыты три крайние левые полосы из пяти существующих.

Сегодня в мэрии сообщили, что подрядчик завершил работы на две недели раньше утвержденного графика.

После ремонта восстановили благоустройство и возобновили полноценное движение транспорта.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.