В Красноярске на Ленина открыли проезд по всей ширине дороги (видео)

В центре Красноярска сняли ограничение движения транспорта по улице Ленина возле дома № 151.
Напомним, с начала лета в районе остановки «Агропром» из-за капремонта теплосетей для проезда были закрыты три крайние левые полосы из пяти существующих.
Сегодня в мэрии сообщили, что подрядчик завершил работы на две недели раньше утвержденного графика.
После ремонта восстановили благоустройство и возобновили полноценное движение транспорта.
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