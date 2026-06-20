В Новосибирской области запустили цифровой геоинформационный сервис

Цифровой геоинформационный сервис начал работать в Новосибирской области в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Сервис представляет собой интерактивную карту, которая объединяет все публичные пространственные данные региона в одном месте и позволяет значительно сократить время на поиски в интернете. Например, там можно найти ближайшую школу, поликлинику, библиотеку, Дом культуры или спорткомплекс. Также на карте отмечены памятники, мемориалы, популярные места для охоты и рыбалки, туристические локации, места для легального вывоза твердых коммунальных отходов и адреса пунктов приема.
Предприниматели с помощью сервиса смогут увидеть актуальные данные по инвестиционной деятельности и производственным объектам. Кроме того, на карту нанесены избирательные округа. Также сервис помогает найти продовольственные и производственные организации рядом с домом.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.