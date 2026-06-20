В Новосибирской области запустили цифровой геоинформационный сервис

Сервис представляет собой интерактивную карту, которая объединяет все публичные пространственные данные региона в одном месте и позволяет значительно сократить время на поиски в интернете. Например, там можно найти ближайшую школу, поликлинику, библиотеку, Дом культуры или спорткомплекс. Также на карте отмечены памятники, мемориалы, популярные места для охоты и рыбалки, туристические локации, места для легального вывоза твердых коммунальных отходов и адреса пунктов приема.