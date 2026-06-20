Медведев предупредил о применении «персидского ядерного оружия»

«Так что мира ждать опрометчиво, а Ормузский пролив реально превратился в персидский nuke, о чём я написал ещё 8 апреля. И его будут использовать…», — заявил Медведев.
Он также отметил, что региональные противоречия, по его мнению, могут привести к новым эскалациям и провокациям, а достигнутые договорённости остаются хрупкими.
Ранее в Белом доме объявили об отмене поездки вице-президента Джей Ди Вэнса в Швейцарию для переговоров с Ираном. А Израиль всю ночь наносил удары по Ливану, утверждая, что речь идёт якобы об объектах «Хезболлы». Погибли по меньшей мере 24 человека. В итоге переговоры так и не состоялись, а иранская сторона выставила ультиматум по открытию Ормузского пролива — вывести израильские войска из Ливана.
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