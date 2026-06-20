Профсоюз сказал, за сколько дней до отпуска белорусам перечислят отпускные. Подробности озвучила главный правовой инспектор труда Могилевского областного объединения профсоюзов Инна Чеботаревская.
Как уточняет специалист, по статье 176 Трудового кодекса наниматель должен выплатить средний заработок за время трудового отпуска не позднее чем за два дня до его начала (если он предоставляется согласно графику трудовых отпусков).
— В иных случаях предоставления трудового отпуска средний заработок должен быть выплачен с согласия работника не позднее двух рабочих дней со дня начала трудового отпуска, — пояснила главный правовой инспектор.
По словам Инны Чеботаревской, любой срок начинает отсчитываться со следующего дня после даты его начала. Это предусмотрено частью 1 статьи 10 ТК.
— Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до 24 часов последнего дня срока, — отметила специалист.
Это значит, что если отпуск начинается 1 июля, то отпускные наниматель должен выплатить не позднее 29 июня. Если в месяце 30 дней, а отпуск начинается с 1 июля, то отпускные должны выплатить 28 июня.
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