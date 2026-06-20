Ушел из жизни известный нижегородский детский хирург Виктор Николайчук

С 1974 года Виктор Николайчук служил в детской городской клинической больнице № 1, где более 40 лет занимался детской хирургией. Его новаторские методики, включая первое в СССР применение солкосерила при некротическом энтероколите у новорожденных и внедрение лапароскопии в регионе, значительно улучшили исходы лечения и снизили смертность.