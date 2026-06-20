Ушел из жизни известный нижегородский детский хирург Виктор Николайчук

18 июня ушел из жизни известный детский хирург Нижнего Новгорода Виктор Николайчук. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал прессека».
Вся жизнь врача была посвящена спасению детских жизней — он помогал маленьким пациентам на протяжении более полувека.
С 1974 года Виктор Николайчук служил в детской городской клинической больнице № 1, где более 40 лет занимался детской хирургией. Его новаторские методики, включая первое в СССР применение солкосерила при некротическом энтероколите у новорожденных и внедрение лапароскопии в регионе, значительно улучшили исходы лечения и снизили смертность.
Виктор Николаевич также внес значительный вклад в разработку щадящих методов лечения остеомиелита и деструкции легких, а также усовершенствовал технику кишечного шва. Его заслуги были отмечены престижными наградами, такими как премия «Серебряный журавль» и диплом Нижегородской народной медицинской премии.
Редакция приносит соболезнования родным и близким.