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Ушел из жизни известный нижегородский детский хирург Виктор Николайчук

Более 50 лет детский врач помогал своим пациентам.

18 июня ушел из жизни известный детский хирург Нижнего Новгорода Виктор Николайчук. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал прессека».

Вся жизнь врача была посвящена спасению детских жизней — он помогал маленьким пациентам на протяжении более полувека.

С 1974 года Виктор Николайчук служил в детской городской клинической больнице № 1, где более 40 лет занимался детской хирургией. Его новаторские методики, включая первое в СССР применение солкосерила при некротическом энтероколите у новорожденных и внедрение лапароскопии в регионе, значительно улучшили исходы лечения и снизили смертность.

Виктор Николаевич также внес значительный вклад в разработку щадящих методов лечения остеомиелита и деструкции легких, а также усовершенствовал технику кишечного шва. Его заслуги были отмечены престижными наградами, такими как премия «Серебряный журавль» и диплом Нижегородской народной медицинской премии.

Редакция приносит соболезнования родным и близким.