Учения по борьбе с гриппом птиц прошли в Хабаровске

В Хабаровске на базе КГБУ «Хабаровская крайСББЖ» состоялись межрегиональные командно штабные учения по локализации и ликвидации условного очага высокопатогенного гриппа птиц. В мероприятии приняли участие представители ветеринарных служб Хабаровского края, Приморского края, Еврейской автономной области, надзорных и федеральных органов, а также студенты ветеринары Тихоокеанского государственного университета, сообщает пресс-служба управление ветеринарии Правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.