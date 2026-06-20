В Перми «Школа 21» и Горный институт РАН будут сотрудничать

Также соглашение предусматривает реализацию образовательных и просветительских инициатив и обмен опытом между научным и ИТ-сообществами. Оно позволит молодым ученым и сотрудникам научных организаций расширить компетенции в анализе данных, ИИ и цифровых инструментах. Кроме того, студенты получат доступ к практическим кейсам и междисциплинарным проектам, востребованным в промышленности.