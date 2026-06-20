В Перми «Школа 21» и Горный институт РАН будут сотрудничать

Пермская «Школа 21» и Горный институт Уральского отделения РАН подписали соглашение о сотрудничестве. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края.
Документ направлен на развитие совместных проектов по подготовке ИТ-специалистов для горнодобывающей промышленности и внедрение цифровых технологий в научную деятельность. Стороны планируют реализовывать проекты на стыке ИТ и горной инженерии с применением цифровых решений, анализа данных и технологий искусственного интеллекта.
Также соглашение предусматривает реализацию образовательных и просветительских инициатив и обмен опытом между научным и ИТ-сообществами. Оно позволит молодым ученым и сотрудникам научных организаций расширить компетенции в анализе данных, ИИ и цифровых инструментах. Кроме того, студенты получат доступ к практическим кейсам и междисциплинарным проектам, востребованным в промышленности.
«Сегодня многие научные исследования так или иначе связаны с ИТ-технологиями, обработкой данных и искусственным интеллектом. Именно поэтому сотрудничество со “Школой 21” представляет для нас большой интерес: оно поможет обогатить знания и навыки наших сотрудников, объединить научную экспертизу и современные цифровые подходы для решения актуальных задач в области наук о Земле», — подчеркнул директор Горного института Уральского отделения РАН Лев Левин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.