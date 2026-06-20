В Самаре задержали десятки авиарейсов 20 июня

Согласно информации с официального сайта аэропорта были задержаны рейсы в Шарм Эль Шейх, Нижний Новгород, Батуми, Душанбе, Минеральные Воды и другие. Время отправления сместилось от полутора до пяти часов. Единственный официально отмененный рейс Самара-Анталья, который должен был вылететь в 18:10.