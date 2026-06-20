Как избежать смертельно опасной энтеровирусной инфекции летом?

При первых признаках инфекционного заболевания нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.
В волгоградском Роспотребнадзоре предупреждают: энтеровирусная инфекция может быть смертельно опасна, если она протекает в форме серозного менингита или энцефалита.
Вакцины от этого заболевания нет, но есть простые правила, соблюдая которые можно его избежать. Волгоградцам и гостям региона рекомендуют:
мыть руки с мылом после каждого посещения туалета и непосредственно перед едой;
не только тщательно мыть фрукты, овощи и сухофрукты, но и ошпаривать их кипятком;
поверхность арбузов и дынь перед нарезкой нужно тщательно обработать;
воду, которая используется для питья, следует прежде вскипятить или употреблять бутилированную воду из магазина;
избегать контактов с людьми, у которых проявляются симптомы инфекционных заболеваний, в том числе, с сыпью, температурой и кашлем;
купаться только на оборудованных пляжах или в бассейнах, где воду обеззараживают и следят за её качеством;
пищу защищать от мух и прочих насекомых;
не использовать для охлаждения напитков лед, приготовленный из воды неизвестного качества;
не трогать грязными руками лицо, нос и глаза.
При первых признаках инфекционного заболевания нужно немедленно обратиться за медицинской помощью: энтеровирусная инфекция — это не просто высокая температура и расстройство желудка, она может быть смертельно опасна, предупреждают санврачи.