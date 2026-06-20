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Как избежать смертельно опасной энтеровирусной инфекции летом?

При первых признаках инфекционного заболевания нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

При первых признаках инфекционного заболевания нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

В волгоградском Роспотребнадзоре предупреждают: энтеровирусная инфекция может быть смертельно опасна, если она протекает в форме серозного менингита или энцефалита.

Вакцины от этого заболевания нет, но есть простые правила, соблюдая которые можно его избежать. Волгоградцам и гостям региона рекомендуют:

мыть руки с мылом после каждого посещения туалета и непосредственно перед едой;

не только тщательно мыть фрукты, овощи и сухофрукты, но и ошпаривать их кипятком;

поверхность арбузов и дынь перед нарезкой нужно тщательно обработать;

воду, которая используется для питья, следует прежде вскипятить или употреблять бутилированную воду из магазина;

избегать контактов с людьми, у которых проявляются симптомы инфекционных заболеваний, в том числе, с сыпью, температурой и кашлем;

купаться только на оборудованных пляжах или в бассейнах, где воду обеззараживают и следят за её качеством;

пищу защищать от мух и прочих насекомых;

не использовать для охлаждения напитков лед, приготовленный из воды неизвестного качества;

не трогать грязными руками лицо, нос и глаза.

При первых признаках инфекционного заболевания нужно немедленно обратиться за медицинской помощью: энтеровирусная инфекция — это не просто высокая температура и расстройство желудка, она может быть смертельно опасна, предупреждают санврачи.

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