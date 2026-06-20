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Концерт-открытие фестиваля «Музыка балконов» пройдет в Нижнем Новгороде 20 июня

Новый сезон проекта стартует на площадке драмтеатра в 14:00.

Источник: Живем в Нижнем

Сегодня в Нижнем Новгороде состоится первый в 2026 году концерт в рамках фестиваля «Музыка балконов» (0+). Четвертый сезон проекта стартует на площадке Нижегородского театра драмы имени М. Горького, сообщили организаторы мероприятия.

Уже в 14:00 на балкон легендарного здания выйдут музыканты. Перед горожанами и гостями столицы Приволжья выступят «Солисты Нижнего Новгорода» и другие артисты. Ценители прекрасного услышат произведения именитых композиторов, таких как Петр Чайковский, Сергей Рахманинов и Модест Мусоргский.

Стоит отметить, что уже завтра «Музыка балконов» зазвучит в Арзамасе. 21 июня любителей искусства встретят на Соборной площади. Концерт, на котором прозвучат арии из всеми любимых оперетт и советские песни, начнется в 18:00.