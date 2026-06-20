Концерт-открытие фестиваля «Музыка балконов» пройдет в Нижнем Новгороде 20 июня

Сегодня в Нижнем Новгороде состоится первый в 2026 году концерт в рамках фестиваля «Музыка балконов» (0+). Четвертый сезон проекта стартует на площадке Нижегородского театра драмы имени М. Горького, сообщили организаторы мероприятия.