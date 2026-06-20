Введенный сегодня режим беспилотной опасности отменен в Нижегородской области

Режим беспилотной опасности, введенный сегодня на территории Нижегородской области, отменен. Об этом сообщает региональное РСЧС.
«При обнаружении обломков не приближаться к ним, телефон — 112», — отмечается в сообщении.
Нижегородцев просят при обнаружении обломков не приближаться к ним.
Режим беспилотной опасности, введенный сегодня на территории Нижегородской области, отменен. Об этом сообщает региональное РСЧС.
«При обнаружении обломков не приближаться к ним, телефон — 112», — отмечается в сообщении.