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Введенный сегодня режим беспилотной опасности отменен в Нижегородской области

Нижегородцев просят при обнаружении обломков не приближаться к ним.

Режим беспилотной опасности, введенный сегодня на территории Нижегородской области, отменен. Об этом сообщает региональное РСЧС.

«При обнаружении обломков не приближаться к ним, телефон — 112», — отмечается в сообщении.