Следующие через Воронеж поезда «Таврия» изменят маршрут из-за закрытия участка в Крыму

Автобусы будут ждать на привокзальных площадях в Керчи, посадка начнется за час до прибытия поезда. Кроме того, сесть в автобусы можно будет на промежуточных станциях: Владиславовка, Семь Колодезей, Багерово и Бахчисарай. Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями и уточнять время отправления у перевозчиков.