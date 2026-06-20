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Жара усилится: на выходных температура в Беларуси поднимется до +33°С

Местами по стране ожидаются грозы и кратковременные дожди, однако до начала новой недели сохранится по-летнему теплая погода.

Сейчас в Ричмонде: +27° 5 м/с 39% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Температура воздуха в Беларуси в предстоящие выходные повысится до +33°С, во второй половине уик-энда возможны кратковременные дожди, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, в субботу погодные условия в стране сформирует область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

«Максимальная температура воздуха +23…+29°С, по юго-западу местами +30°С», — говорится в сообщении Белгидромета.

Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северо-западный слабый до умеренного.

В белорусской столице днем в субботу существенных осадков не ожидается, днем столбики термометров покажут от +25°С до +27°С, вечером — от +20 до +23°С.

Согласно прогнозу, в воскресенье ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

«Температура воздуха минимальная ночью +11…+18°С, максимальная днем +25..+30°С, по западу Беларуси до +33°С», — следует из данных синоптиков.

Отмечается, что во время гроз возможны сильные порывы ветра.