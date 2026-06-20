Жара усилится: на выходных температура в Беларуси поднимется до +33°С

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Температура воздуха в Беларуси в предстоящие выходные повысится до +33°С, во второй половине уик-энда возможны кратковременные дожди, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, в субботу погодные условия в стране сформирует область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
«Максимальная температура воздуха +23…+29°С, по юго-западу местами +30°С», — говорится в сообщении Белгидромета.
Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер северо-западный слабый до умеренного.
В белорусской столице днем в субботу существенных осадков не ожидается, днем столбики термометров покажут от +25°С до +27°С, вечером — от +20 до +23°С.
Согласно прогнозу, в воскресенье ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы.
«Температура воздуха минимальная ночью +11…+18°С, максимальная днем +25..+30°С, по западу Беларуси до +33°С», — следует из данных синоптиков.
Отмечается, что во время гроз возможны сильные порывы ветра.