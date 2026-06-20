В Татарстане состоялся федеральный День поля по кормопроизводству

Федеральный День поля по кормопроизводству прошел 3−4 июня в Мензелинском районе Республики Татарстан в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
Мероприятие объединило специалистов, ученых, представителей власти и аграриев со всей страны. Участники смогли ознакомиться с работой современного животноводческого комплекса на предприятии «Камский бекон», который был запущен в 2024 году и рассчитан на 15 тыс. голов крупного рогатого скота. Также они оценили весь цикл кормозаготовки в рамках уникального формата «Поле — Техника — Экспертиза».
Программа мероприятия была ориентирована на повышение рентабельности агробизнеса, поскольку затраты на корма составляют значительную долю расходов хозяйств. Гости увидели почвоподготовку, опытные делянки, трамбовку и упаковку готового сенажа, оценив эффективность новейшей техники и технологий.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.