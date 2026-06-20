В Татарстане состоялся федеральный День поля по кормопроизводству

Мероприятие объединило специалистов, ученых, представителей власти и аграриев со всей страны. Участники смогли ознакомиться с работой современного животноводческого комплекса на предприятии «Камский бекон», который был запущен в 2024 году и рассчитан на 15 тыс. голов крупного рогатого скота. Также они оценили весь цикл кормозаготовки в рамках уникального формата «Поле — Техника — Экспертиза».