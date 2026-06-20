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Кто имеет законное право вскрыть квартиру?

Сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции имеют право проникать в чужое жильё, но исключительно в интересах безопасности.

Сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции имеют право проникать в чужое жильё, но исключительно в интересах безопасности.

Волгоградцев интересует: кто может проникнуть в принадлежащее им жильё без их согласия? И действительно ли в случае, если есть судебное решение, квартиру могут вскрыть автоматически?

"Перечень должностных лиц, кому владельцы жилья обязаны предоставить доступ в квартиру или дом, действительно существует, — объясняет юрист Игорь Прокопенко. — Туда входят сотрудники ФСБ, Росгвардии, полиции. Разумеется, проникать в жильё они имеют право исключительно в интересах безопасности или задержания преступников. Для проведения оперативно-розыскных или следственных действий они должны иметь на руках соответствующее постановление суда.

Вы также обязаны открыть дверь сотруднику МЧС или специалисту коммунальных служб, если в доме случилась авария или пожар. Если вас в такой момент нет дома, квартиру вскроют, но сделают это строго в присутствии сотрудника полиции.

Судебные приставы-исполнители вправе проникать в жилые помещения, но только при наличии письменного согласия старшего судебного пристава. Однако если человека выселяют из незаконно занимаемого жилья, здесь ничьих согласий не потребуется.

Во всех остальных случаях вы не обязаны открывать дверь. Но учтите, что суд может возложить на вас эту обязанность, если возникнет необходимость и та или иная инстанция обратится с иском".

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