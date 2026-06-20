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Запрет на отпуск топлива в канистры ударил по частному сектору Хабаровска

Владельцы домов, где установлены котлы на дизтопливе, остались без горячей воды.

Источник: AmurMedia

Ввиду повышенного спроса на автомобильное топливо, с 19 июня 2026 года в Хабаровском крае вновь не отпускают топливо в канистры. Как уточняет Минэнерго края, в бак автомобиля горючее заправляют в полном объеме.

«Данные меры, введенные на автозаправочных станциях ННК, являются вынужденными и направлены на поддержание равновесия в потреблении автомобильного топлива, а также на предотвращение спекулятивных операций с его последующей перепродажей», — объяснили в министерстве.

Однако в канистры заправляются и жители частного сектора, в чьих домах установлены дизельные бойлеры, через которые идёт горячая вода и отопление. Как стало известно нашей редакции, люди последние дни не могут купить топливо и в результате живут без горячей воды. Объяснения, что горючее нужно для котла, для сотрудников заправок не являются основанием для отпуска в канистру.