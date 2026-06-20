Запрет на отпуск топлива в канистры ударил по частному сектору Хабаровска

Однако в канистры заправляются и жители частного сектора, в чьих домах установлены дизельные бойлеры, через которые идёт горячая вода и отопление. Как стало известно нашей редакции, люди последние дни не могут купить топливо и в результате живут без горячей воды. Объяснения, что горючее нужно для котла, для сотрудников заправок не являются основанием для отпуска в канистру.