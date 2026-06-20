Уголовный срок грозит нижегородке за фиктивную регистрацию восьми мигрантов

В полиции напоминают, что регистрация иностранцев по адресу, где они заведомо не будут проживать, является уголовно наказуемым деянием. За подобные нарушения предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. О фактах организации так называемых «резиновых квартир» правоохранители просят сообщать по телефонам 02 или 102.