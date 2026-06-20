Новосибирский первоклассник победил в конкурсе «Знаешь? Научи!»

«По данным социологических опросов, 71% родителей желают, чтобы вы связали жизнь с наукой. Для того чтобы это число росло, нужно продолжать ярко, талантливо, интересно, доходчиво, простыми словами рассказывать о сложном, показывать и делать так, чтобы всем захотелось последовать вашему примеру. Вы большие молодцы, мы вами гордимся. И мне хочется, чтобы у вас в жизни все получилось и вы в полной мере смогли воспользоваться теми возможностями, которые дает наша страна», — обратился к участникам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.