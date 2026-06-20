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Новосибирский первоклассник победил в конкурсе «Знаешь? Научи!»

Он записал видеоролик о полимерах как основном компоненте современных строительных решений.

Источник: Национальные проекты России

Одним из победителей V сезона конкурса научно-популярного видео «Знаешь? Научи!» стал ученик первого класса новосибирской школы № 220 Ян Якушин. Мероприятие проводилось в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.

Ян Якушин одержал победу в номинации «Умные материалы в городах будущего» в категории «младшая школа». Он записал видеоролик о полимерах как основном компоненте современных строительных решений. Всего победителями V сезона конкурса «Знаешь? Научи!» стали 18 школьников в возрасте от 7 до 18 лет, еще 36 участников получили звание призеров.

«По данным социологических опросов, 71% родителей желают, чтобы вы связали жизнь с наукой. Для того чтобы это число росло, нужно продолжать ярко, талантливо, интересно, доходчиво, простыми словами рассказывать о сложном, показывать и делать так, чтобы всем захотелось последовать вашему примеру. Вы большие молодцы, мы вами гордимся. И мне хочется, чтобы у вас в жизни все получилось и вы в полной мере смогли воспользоваться теми возможностями, которые дает наша страна», — обратился к участникам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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