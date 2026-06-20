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Третий класс пожароопасности полностью установлен в лесах Сарова

На сайте Минлесхоза ежедневно обновляется карта пожарной опасности.

Полностью третий класс пожароопасности в лесах установился на территории Сарова по данным на 20 июня, об этом сообщается в канале Минлесхоза Нижегородской области в мессенджере MAX.

Частично третий класс действует в девяти муниципалитетах: на Бору, в Первомайске, а также в Варнавинском, Вознесенском, Дивеевском, Краснобаковском, Лукояновском, Лысковском и Починковском округах.

Полностью второй класс пожароопасности установлен в лесах пяти муниципальных округов, частично — в 25-ти; полностью первый класс — на территории десяти округов.

Для удобства граждан на сайте Минлесхоза ежедневно обновляется карта пожарной опасности, на которой отмечены районы, где посещение лесов запрещено.