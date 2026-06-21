Корт «Олимпия» в Академгородке Иркутска планируют реконструировать

IrkutskMedia, 20 июня. Глава Иркутска Руслан Болотов посетил корт «Олимпия» в Академгородке. На территории мэр провёл выездное совещание по вопросам сохранения спортивного объекта.
Как рассказали в пресс-службе администрации города, на площадке также присутствовала первый заместитель мэра Светлана Колотовкина, председатель комитета по управлению Свердловским округом Антон Медко и депутат гордумы Александр Сафронов.
Объект был построен ещё в 2010-х годах и с тех пор пользовался большой популярностью у юных хоккеистов. Несмотря на то, что со временем район обзавёлся новым ледовым дворцом, потребность в дополнительных площадках для занятий спортом по-прежнему сохраняется. Сейчас сооружение представляет собой каркасную конструкцию с тентом и эксплуатируется лишь в зимний период. Будущая реконструкция позволит проводить занятия на корте круглый год.
«Ранее рассматривался вариант сноса объекта и строительства на его месте физкультурно-оздоровительного комплекса. Однако вместе с депутатским корпусом мы приняли решение провести тщательное обследование и необходимые ремонтно-восстановительные работы для дальнейшей эксплуатации объекта по назначению. Огромное спасибо директору Иркутского института химии имени А. Е. Фаворского СО РАН Андрею Викторовичу Иванову. Он помог передать городу всю прилегающую территорию, которая раньше принадлежала Академии наук. Теперь она закреплена за спортивным кластером. В перспективе мы планируем обустроить здесь открытые плоскостные сооружения, воркаут-площадки и полноценную спортивную зону круглогодичного использования», — отметил в ходе совещания Руслан Болотов.
Мэр также отметил, что в генеральный план развития города за последние несколько лет закреплено около 40 социально значимых объектов: школы, детские сады и спортивные объекты. Их строительство продолжается. Так, в Пади Долгой появился новый тренировочный каток с искусственным льдом. Сейчас возводятся школа в микрорайоне Союз и лицей госуниверситета (улица Мелентьева).
Ранее агентство рассказывало, что спортивно-оздоровительный комплекс и крытый каток планируют построить в Иркутске. Места будущих строек осмотрели представители местных властей.