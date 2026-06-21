Корт «Олимпия» в Академгородке Иркутска планируют реконструировать

«Ранее рассматривался вариант сноса объекта и строительства на его месте физкультурно-оздоровительного комплекса. Однако вместе с депутатским корпусом мы приняли решение провести тщательное обследование и необходимые ремонтно-восстановительные работы для дальнейшей эксплуатации объекта по назначению. Огромное спасибо директору Иркутского института химии имени А. Е. Фаворского СО РАН Андрею Викторовичу Иванову. Он помог передать городу всю прилегающую территорию, которая раньше принадлежала Академии наук. Теперь она закреплена за спортивным кластером. В перспективе мы планируем обустроить здесь открытые плоскостные сооружения, воркаут-площадки и полноценную спортивную зону круглогодичного использования», — отметил в ходе совещания Руслан Болотов.