Создан метод расчета подвески грузовика под серийные детали

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ученые Московского политехнического университета разработали метод оптимизации передней подвески колесного тягача в составе магистрального автопоезда. Разработка позволяет инженерам заранее определять требования к комплектующим и сокращать сроки создания новых машин, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«При движении по неровной дороге на высоких скоростях возрастает уровень вибраций и ухудшается плавность хода. Я предлагаю метод, который позволяет варьировать реальные параметры подвески, включая кинематические, и находить эффективные решения сразу по нескольким критериям, в том числе по управляемости и устойчивости», — приводит пресс-служба слова автора разработки аспиранта московского Политеха Михаила Четверикова.
Отмечается, что метод решает давнюю проблему автопроизводителей: подвеска, рассчитанная теоретически, на практике часто не вписывается в ограничения серийного производства, и инженерам приходится начинать заново. Четвериков предложил считать параметры подвески сразу в связке с реально доступными комплектующими. Жесткость рессор или пружин, характеристики амортизаторов, кинематика направляющего аппарата — все подбирается комплексно с помощью математического аппарата многокритериальной оптимизации сразу по нескольким методам, в том числе по Парето, одновременно по критериям плавности хода, вибробезопасности, комфортабельности, управляемости и устойчивости.
Результат проверяется на цифровом двойнике автомобиля до того, как инженеры берутся за металл. Проблемы выявляются и устраняются на экране вместо того, чтобы обнаруживать их на готовом прототипе. Требования к деталям формируются на ранних стадиях, поставщики подключаются заблаговременно, дорогостоящие переделки сводятся к минимуму.