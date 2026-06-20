Создан метод расчета подвески грузовика под серийные детали

Отмечается, что метод решает давнюю проблему автопроизводителей: подвеска, рассчитанная теоретически, на практике часто не вписывается в ограничения серийного производства, и инженерам приходится начинать заново. Четвериков предложил считать параметры подвески сразу в связке с реально доступными комплектующими. Жесткость рессор или пружин, характеристики амортизаторов, кинематика направляющего аппарата — все подбирается комплексно с помощью математического аппарата многокритериальной оптимизации сразу по нескольким методам, в том числе по Парето, одновременно по критериям плавности хода, вибробезопасности, комфортабельности, управляемости и устойчивости.