В Багратионовском районе нашли останки экипажа Ил‑2 времён войны

По данным ведомства, раскопки провели между посёлками Новосёлово и Пограничный. В этом месте в феврале — марте 1945 года разбился штурмовик Ил‑2. В земле нашли его обломки, а вместе с ними — костные останки двух бойцов. Работы проводили сотрудники СК России, военного следственного управления по Балтийскому флоту и УМВД при участии поисковых отрядов «Совесть», «Рубеж», «Экипаж», отряда имени С. К. Нестерова и поисково‑исторического центра «Натангия».