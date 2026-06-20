Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге объявлена угроза БПЛА

Объявлена угроза применения БПЛА по Таганрогу. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

Объявлена угроза применения БПЛА по Таганрогу. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

Глава города напомнила жителям и гостям Таганрога, что категорически запрещается вести фото- и видеосъемку, и призвала всех проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что ночью 20 июня были сбиты беспилотники над Красносулинским, Миллеровским, Морозовским и Чертковским районами.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше