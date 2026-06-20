В Таганроге объявлена угроза БПЛА

Объявлена угроза применения БПЛА по Таганрогу. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.
Глава города напомнила жителям и гостям Таганрога, что категорически запрещается вести фото- и видеосъемку, и призвала всех проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что ночью 20 июня были сбиты беспилотники над Красносулинским, Миллеровским, Морозовским и Чертковским районами.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше