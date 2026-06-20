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Трое детей получили травмы на территории нацпарка «Красноярские Столбы» за неделю

В национальном парке «Красноярские Столбы», наряду с сообщениями о травмах взрослых посетителей, в последнее время отмечается рост несчастных случаев с.

В национальном парке «Красноярские Столбы», наряду с сообщениями о травмах взрослых посетителей, в последнее время отмечается рост несчастных случаев с детьми. Внимание на это обратили в КГКУ «Спасатель». Один из последних инцидентов произошёл накануне в районе центрального входа. Пятилетняя девочка упала и получила рваную рану ноги. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда оказали ребёнку первую помощь, доставили до улицы Свердловской и передали бригаде скорой медицинской помощи. Как отмечают спасатели, за последнюю неделю на территории парка травмы получили трое детей. По мнению специалистов, одна из главных причин сложившейся ситуации — недостаточный контроль со стороны взрослых. Важно помнить, что «Красноярские Столбы» — это не просто прогулочный парк, а территория дикой природы, которая требует максимальной осторожности и соблюдения правил безопасности.