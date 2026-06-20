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В аэропорту Сочи задерживается более 100 рейсов

В международном аэропорту Сочи утром 20 июня в общей сложности задерживаются 111 рейсов — как на вылет, так и на прилет.

Источник: Коммерсантъ

Как подсчитал ТАСС, наибольшее количество отложенных рейсов приходится на московское направление — 11 бортов. Еще 6 рейсов должны были улететь в Санкт-Петербург, 5 — в Екатеринбург, 4 — в Тюмень. По три рейса задержаны в Пермь и Омск, по два — в Новосибирск, Красноярск, Сургут, Нижний Новгород, Челябинск, Самару, Казань и Уфу.

Также в списке — одиночные рейсы за границу и в другие города России: Анталья, Новокузнецк, Томск, Ташкент, Ереван, Орск, Чебоксары, Мурманск, Саратов, Нижнекамск, Ульяновск и Кемерово.

На прилет задерживается 51 борт. Шесть рейсов не могут прибыть из Санкт-Петербурга, по пять — из Москвы и Екатеринбурга, по четыре — из Казани и Тюмени. По два рейса задерживаются из Нижнего Новгорода, Перми, Челябинска и Омска.

В числе задержанных также рейсы из Антальи, Оренбурга, Махачкалы, Кургана, Новосибирска, Уфы, Батуми (два рейса), Сургута, Новокузнецка, Томска, Барнаула, Саратова, Самары, Ульяновска, Красноярска, Чебоксар, Нижнекамска и Орска.

В воздушной гавани заявляют, что ситуация в терминалах остается спокойной. «Персонал аэропорта и представители авиакомпаний оказывают содействие пассажирам на каждом этапе: от регистрации до посадки», — сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

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