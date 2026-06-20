В аэропорту Сочи задерживается более 100 рейсов

На прилет задерживается 51 борт. Шесть рейсов не могут прибыть из Санкт-Петербурга, по пять — из Москвы и Екатеринбурга, по четыре — из Казани и Тюмени. По два рейса задерживаются из Нижнего Новгорода, Перми, Челябинска и Омска.