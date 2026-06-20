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Под Волгоградом водитель погиб в полуночном ДТП на региональной трассе

В Ольховском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля. В полночь водитель.

В Ольховском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля. В полночь водитель на полной скорости вылетел в кювет, после чего машина несколько раз перевернулась.

— В 00:12 на 78 км автодороги «Фролово-Ольховка-Липовка» 48-летний водитель не справился с управлением автомашиной «ВАЗ-2114» и съехал с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, за жизнь автолюбителя боролись местные медики, однако от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.