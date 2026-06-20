В Кишертском округе Прикамья ремонт моста через реку Сылву завершен на 65%

Мост через реку Сылву около села Спасо-Барда Пермского края обновлен на 65%. Его ремонтируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Кишертского муниципального района.
На объекте уже завершен ремонт деформационных швов и подходов к мосту, специалисты разбирают барьерные ограждения для последующей замены на новые. Также рабочие снимают старый асфальт и устанавливают системы освещения.
Мост через Сылву обеспечивает связь между населенными пунктами и способствует развитию туристических, экономических и социальных связей в округе. Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в этом году в регионе ремонтируют 30 мостов и путепроводов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.