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ИИ-технологии усилили достижения медицины в Ростовской области

Программы ИИ проанализировали более 135 тысяч медицинских исследований на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Достижения медицины в Ростовской области усилили ИИ-технологии. В частности, алгоритмы искусственного интеллекта помогают при проведении лучевых и инструментальных исследований. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Дона.

Программы ИИ проанализировали более 135 тысяч медицинских исследований и почти в каждом третьем случае (это около 50 тысяч исследований) выявили признаки патологий. Такая помощь существенно сократила время исследований и ускорила работу врачей.

Система во время анализа снимков может отличать «условную норму» и «подозрение на патологию», но окончательное решение на основе предварительных данных выносит только опытный врач.

— Благодаря ИИ медики отходят от рутинных описаний и больше концентрируются на сложных случаях, где существует реальная угроза здоровью. Растет скорость обработки данных, увеличивается пропускная способность диагностических кабинетов, сокращается время ожидания для пациента, — отмечают власти.

К слову, ранее в минздраве Дона рассказали, что ИИ помог обнаружить редкое новообразование у пациента, который пришел с болями после падения с электросамоката.

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