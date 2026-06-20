Абитуриенты смогут отзывать согласие на зачисление в вуз через «Госуслуги»

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Абитуриенты с 2026 года смогут через личный кабинет на «Госуслугах» отзывать согласие на зачисление в вуз, поданное ранее в очном формате, сообщается в официальном канале Рособрнадзора.
В России началась приемная кампания в вузы.
«В 2026 году для абитуриентов добавлена возможность отзыва через личный кабинет на “Госуслугах” очно поданного согласия на зачисление, а также возможность в личный кабинет на “Госуслугах” прикладывать портфолио для прохождения творческих испытаний», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подать заявление на поступление можно через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги».
Суперсервис включает в себя разные функции, одна из них — «Подбор вуза». Он анализирует результаты ЕГЭ и личные интересы абитуриента, чтобы подобрать лучшее учебное заведение и специальность.
Также в личный кабинет на «Госуслугах» можно загрузить полный пакет документов, необходимых для поступления. Кроме того, сервис позволяет совершить онлайн-запись на дополнительные или внутренние вступительные испытания вузов.