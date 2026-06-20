Абитуриенты смогут отзывать согласие на зачисление в вуз через «Госуслуги»

«В 2026 году для абитуриентов добавлена возможность отзыва через личный кабинет на “Госуслугах” очно поданного согласия на зачисление, а также возможность в личный кабинет на “Госуслугах” прикладывать портфолио для прохождения творческих испытаний», — говорится в сообщении.