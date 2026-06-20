Студент из Хабаровска стал амбассадором всероссийского проекта

В Хабаровском крае студент Дальневосточного государственного медицинского университета Артём Колесников вошёл в число амбассадоров всероссийского проекта «Центры компетенций» президентской платформы «Россия — страна возможностей», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект «Центры компетенций» — часть нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного Владимиром Путиным.
В этом году команду амбассадоров составили 60 студентов из 42 регионов страны. Они будут представлять проект, помогать в его развитии и запуске новых инициатив, а также работать на всероссийских образовательных площадках.
Артём Колесников учится на четвёртом курсе педиатрического факультета ДВГМУ. Его студенческая жизнь включает спорт, общественную работу и науку.
Он выступает в составе волейбольной команды, где неоднократно занимал призовые места на городских и всероссийских соревнованиях. Также он работает профоргом первичной профсоюзной организации, занимаясь защитой прав студентов.
Кроме того, Артём занимается научной деятельностью: имеет публикации в профильных изданиях и помогает в работе секции «Общественное здоровье и здравоохранение» на Дальневосточном медицинском молодёжном форуме.
Отдельное направление его работы связано с Центром компетенций ДВГМУ. Здесь он помогает студентам оценивать свои сильные стороны и точки роста, чтобы осознанно строить карьерную траекторию.
В рамках программы амбассадоры смогут выбрать одно из направлений — «Голос проекта», «Мастер событий» или «Лицо в сети». Самые активные участники примут участие в форуме «Бирюса» в Красноярском крае и окружном слёте в Тюменской области.