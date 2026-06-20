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На Дону на открытие школ креативных индустрий направят 90 млн рублей

До 2028 года в Ростовской области планируют открыть дополнительные школы креативных индустрий в Ростове-на-Дону и Целинском районе. На реализацию проектов направлено 90 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

До 2028 года в Ростовской области планируют открыть дополнительные школы креативных индустрий в Ростове-на-Дону и Целинском районе. На реализацию проектов направлено 90 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подобные три школы уже работают в Ростове и в Волгодонске. На их открытие из федерального и областного бюджетов направлено более 208 млн руб.

В ведомстве отметили, школы креативных индустрий — образовательные пространства, где подростки получают навыки в сфере креативных профессий в высокотехнологичных студиях с современным оборудованием, программа ориентирована на практическую проектную деятельность.