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Волгоградцы отмечают 90-летний юбилей Тракторозаводского района

Для взрослых и детей приготовили развлекательную программу, на площади Аттракционов развернётся ярмарка-продажа, пройдут мастер-классы и концерт.

Жители севера Волгограда отмечают 20 июня юбилей Тракторозаводского района — ему исполняется 90 лет.

В честь этого события на площадь Аттракционов в субботу приглашают всех его жителей. Гостей ждёт большой семейный праздник.

«Для взрослых и детей приготовили развлекательную программу, на площади развернётся ярмарка-продажа изделий, выполненных волгоградскими мастерами, пройдут различные мастер-классы и концерт, в котором примут участие творческие коллективы города и кавер-группы с музыкальными хитами», — сообщают в администрации Волгограда.

Завершит празднование диджей-сет.

Ранее vlg.aif.ru рассказывал, что приготовили для волгоградцев в июне в ЦПКиО.