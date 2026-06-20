Волгоградцы отмечают 90-летний юбилей Тракторозаводского района

«Для взрослых и детей приготовили развлекательную программу, на площади развернётся ярмарка-продажа изделий, выполненных волгоградскими мастерами, пройдут различные мастер-классы и концерт, в котором примут участие творческие коллективы города и кавер-группы с музыкальными хитами», — сообщают в администрации Волгограда.