Волгоградцы отмечают 90-летний юбилей Тракторозаводского района

Жители севера Волгограда отмечают 20 июня юбилей Тракторозаводского района — ему исполняется 90 лет.
В честь этого события на площадь Аттракционов в субботу приглашают всех его жителей. Гостей ждёт большой семейный праздник.
«Для взрослых и детей приготовили развлекательную программу, на площади развернётся ярмарка-продажа изделий, выполненных волгоградскими мастерами, пройдут различные мастер-классы и концерт, в котором примут участие творческие коллективы города и кавер-группы с музыкальными хитами», — сообщают в администрации Волгограда.
Завершит празднование диджей-сет.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал, что приготовили для волгоградцев в июне в ЦПКиО.