У Горбольницы № 5 в Набережных Челнах появился гимн

В Набережных Челнах у городской больницы № 5 появился собственный гимн. Трогательное событие произошло на праздничной утренней планёрке, посвящённой Дню медицинского работника.
Старшая медсестра офтальмологического отделения Ильзира Ибрагимова исполнила песню, стихи к которой написала её мама — Разина Габделбаровна Саитгареева, заслуженный работник культуры и почётный член Союза писателей Татарстана. Музыку сочинила композитор Айзиля Вахитова.
Когда Ильзира запела, в зале воцарилась особенная тишина. А затем врачи и медсёстры взорвались аплодисментами — в каждой строчке звучали уважение к их непростому труду, теплота и любовь к делу.
Песня прозвучала на татарском языке, с родными каждому жителю республики интонациями. Коллектив был настолько тронут, что единогласно решил: песня достойна стать гимном больницы. Ильзира начнёт подготовку профессионального перевода на русский язык, чтобы смысл и настроение смогли прочувствовать ещё больше людей.
Старшая медсестра поблагодарила коллег за тёплые отклики и напомнила, как важно поддерживать друг друга и сохранять человечность, ради которой многие пришли в профессию.
Главный врач Зуфер Мисбахович Насртдинов вручил Ильзире Гамировне букет цветов и отметил, что появление гимна — это знак сплочённости и душевности коллектива. «В ритме рабочих будней такие моменты напоминают: в белых халатах — живые люди, которые умеют чувствовать, сопереживать и творить. Теперь гимн будет открывать наши мероприятия и звучать в наших сердцах», — сказал он.
Новую песню уже можно услышать. Редакция присоединяется к поздравлениям врачей и медсестёр с профессиональным праздником!