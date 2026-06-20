У Горбольницы № 5 в Набережных Челнах появился гимн

Главный врач Зуфер Мисбахович Насртдинов вручил Ильзире Гамировне букет цветов и отметил, что появление гимна — это знак сплочённости и душевности коллектива. «В ритме рабочих будней такие моменты напоминают: в белых халатах — живые люди, которые умеют чувствовать, сопереживать и творить. Теперь гимн будет открывать наши мероприятия и звучать в наших сердцах», — сказал он.