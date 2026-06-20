Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Горбольницы № 5 в Набережных Челнах появился гимн

Исполнила песню старшая медсестра офтальмологического отделения Ильзира Ибрагимова.

Источник: Комсомольская правда

В Набережных Челнах у городской больницы № 5 появился собственный гимн. Трогательное событие произошло на праздничной утренней планёрке, посвящённой Дню медицинского работника.

Старшая медсестра офтальмологического отделения Ильзира Ибрагимова исполнила песню, стихи к которой написала её мама — Разина Габделбаровна Саитгареева, заслуженный работник культуры и почётный член Союза писателей Татарстана. Музыку сочинила композитор Айзиля Вахитова.

Когда Ильзира запела, в зале воцарилась особенная тишина. А затем врачи и медсёстры взорвались аплодисментами — в каждой строчке звучали уважение к их непростому труду, теплота и любовь к делу.

Песня прозвучала на татарском языке, с родными каждому жителю республики интонациями. Коллектив был настолько тронут, что единогласно решил: песня достойна стать гимном больницы. Ильзира начнёт подготовку профессионального перевода на русский язык, чтобы смысл и настроение смогли прочувствовать ещё больше людей.

Старшая медсестра поблагодарила коллег за тёплые отклики и напомнила, как важно поддерживать друг друга и сохранять человечность, ради которой многие пришли в профессию.

Главный врач Зуфер Мисбахович Насртдинов вручил Ильзире Гамировне букет цветов и отметил, что появление гимна — это знак сплочённости и душевности коллектива. «В ритме рабочих будней такие моменты напоминают: в белых халатах — живые люди, которые умеют чувствовать, сопереживать и творить. Теперь гимн будет открывать наши мероприятия и звучать в наших сердцах», — сказал он.

Новую песню уже можно услышать. Редакция присоединяется к поздравлениям врачей и медсестёр с профессиональным праздником!