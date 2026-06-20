В Самарской области прошел семейный сплав на сапбордах

Семейный заплыв на сапбордах по реке Большой Иргиз состоялся в Большеглушицком районе Самарской области в ходе реализации национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.
Организатором выступил Совет Отцов Большеглушицкого района. Это активная группа неравнодушных мужчин, которые на личном примере показывают, как важно уделять время семье, воспитывать детей через совместный труд и отдых, прививать любовь к родному краю и здоровому образу жизни.
К инициативе присоединились советник директора по воспитанию, а также педагоги местной школы. Сплав был приурочен ко Дню России. После активного сплава на сапбордах участников ждал пикник на берегу.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.