В Калининградской области назвали число бюджетных мест в вузах и учреждениях среднего профессионального образования

В Калининградской области для абитуриентов началась горячая пора. С 19 июня заявления от будущих студентов начали принимать учреждения среднего профессионального образования, сегодня, 20 июня, к этому процессу подключаются и вузы.
— Всего на уровне СПО число мест, финансируемых из бюджета, увеличено до 5,4 тысяч. По программам высшего образования в вузах Калининградской области установлено 3,6 тысячи бюджетных мест. Все специальности синхронизированы с региональным рынком труда, обучение ведется по востребованным в Калининградской области профессиям, — сообщили в правительстве Калининградской области.
Отмечается, что в этом году, по сравнению с 2025-м, на 398 увеличено количество бюджетных мест в организации СПО, в том числе на технические, сельскохозяйственные, педагогические и медицинские специальности. Также в этом году добавлено 33 бюджетных места в вузах Калининградской области.
В Калининградской области на данный момент функционируют 17 организаций среднего профессионального образования и 15 университетов.
Прием документов продлится в вузах до 25 июля, в колледжах — до 15 августа. Подать документы на платное обучение можно до 20 августа.