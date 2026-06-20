В Калининградской области назвали число бюджетных мест в вузах и учреждениях среднего профессионального образования

Отмечается, что в этом году, по сравнению с 2025-м, на 398 увеличено количество бюджетных мест в организации СПО, в том числе на технические, сельскохозяйственные, педагогические и медицинские специальности. Также в этом году добавлено 33 бюджетных места в вузах Калининградской области.