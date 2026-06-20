Приемная кампания стартовала в нижегородских колледжах и техникумах

Интерес молодежи к СПО остается высоким: по словам министра просвещения России Сергея Кравцова, сейчас среднее профобразование переживает настоящий подъем. Так, около 63% выпускников девятых классов и 12% одиннадцатиклассников делают выбор в пользу колледжей и техникумов. Общая численность студентов СПО в стране приблизилась к 3,9 миллиона — показатель, сопоставимый с уровнем РСФСР, когда число обучающихся достигало четырех миллионов. При этом конкурс в техникумы в среднем держится на уровне 3−4 человек на место, а в отдельных учреждениях доходит до 18 претендентов на одно место.