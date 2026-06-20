Приемная кампания стартовала в нижегородских колледжах и техникумах

20 июня в Нижегородской области, как и по всей России, открылся прием документов в учреждения среднего профессионального образования. Абитуриенты могут подавать заявления в колледжи и техникумы — кампания официально стартовала, сообщили в региональном министерстве образования.
Интерес молодежи к СПО остается высоким: по словам министра просвещения России Сергея Кравцова, сейчас среднее профобразование переживает настоящий подъем. Так, около 63% выпускников девятых классов и 12% одиннадцатиклассников делают выбор в пользу колледжей и техникумов. Общая численность студентов СПО в стране приблизилась к 3,9 миллиона — показатель, сопоставимый с уровнем РСФСР, когда число обучающихся достигало четырех миллионов. При этом конкурс в техникумы в среднем держится на уровне 3−4 человек на место, а в отдельных учреждениях доходит до 18 претендентов на одно место.
Важную роль в росте популярности СПО играет федеральный проект «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Он дает студентам возможность освоить сразу две-три профессии и повышает шансы на трудоустройство. Среди ключевых нововведений — демонстрационный экзамен, где навыки выпускников оценивают не только педагоги, но и представители работодателей. Кроме того, запущена масштабная программа обновления общежитий колледжей, что также делает обучение более комфортным.
В Нижегородской области абитуриентам доступно свыше 17,8 тысячи бюджетных мест в колледжах и техникумах, а также почти тысяча мест в подразделениях СПО при вузах региона. С учетом выпускников девятых классов — их в этом году порядка 34,8 тысячи — конкуренция за бюджетные места остается значительной. При этом число мест ежегодно увеличивается: оно формируется с учетом прогноза потребностей экономики, ситуации на рынке труда, демографии и рекомендаций Минпросвещения России.
По данным министра образования Нижегородской области Михаила Пучкова, в регионе представлены наиболее востребованные направления подготовки. Лидируют машиностроение и энергетика — на эти отрасли приходится около 24% выбора абитуриентов. В числе популярных остаются гуманитарные и педагогические специальности, а тройку лидеров замыкает транспортная сфера.
Проект «Профессионалитет» активно развивается в регионе: сейчас здесь работают 16 кластеров (один образовательный и 15 производственных) по разным направлениям. В 2026 году планируется открыть еще три кластера — в том числе в сфере креативных индустрий и авиастроения. К 2027 году их общее количество должно вырасти до 25.
Напомним, нацпроект «Молодежь и дети» реализуется с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина и объединяет девять федеральных проектов, включая «Профессионалитет», «Педагоги и наставники», «Ведущие школы» и другие.