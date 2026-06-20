Глеб Никитин похвалил нижегородскую выпускницу, набравшую 200 баллов на ЕГЭ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин искренне обрадовался успехам школьников, сдавших ЕГЭ на 100 и 200 баллов. Талантливых выпускников он похвалил в своих соцсетях.
Так, глава региона рассказал подписчикам про жительницу Арзамаса Олесю Ионову: выпускница набрала 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии.
«Умница! Уточнил, сколько всего у нас в регионе в этом году таких ребят, сдавших экзамены на высший балл. 144 стобалльника! Тех, кто заработал двести баллов, как Олеся, — 10 человек!», — поделился эмоциями Глеб Никитин.
По признанию губернатора, он безумно рад за ребят. Он считает Нижегородскую область «невероятно богатой» талантами.
«У нас растут по-настоящему увлеченные и трудолюбивые ребята, за которыми будущее!», — подытожил глава региона.
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