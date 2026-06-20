Глеб Никитин похвалил нижегородскую выпускницу, набравшую 200 баллов на ЕГЭ

«Умница! Уточнил, сколько всего у нас в регионе в этом году таких ребят, сдавших экзамены на высший балл. 144 стобалльника! Тех, кто заработал двести баллов, как Олеся, — 10 человек!», — поделился эмоциями Глеб Никитин.