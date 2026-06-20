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В Александровске прокуратура добивается досрочного прекращения полномочий депутатов

В действиях двух депутатов городской Думы Александровска выявлены факты несоблюдения требований Федерального закона «О противодействии коррупции» и Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

В действиях двух депутатов городской Думы Александровска выявлены факты несоблюдения требований Федерального закона «О противодействии коррупции» и Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Прокурор города внес представление с требованием о досрочном прекращении полномочий депутатов, утративших доверие, в адрес городской Думы. Его не рассмотрели надлежащим образом. Подчеркивается, что меры по добровольному устранению нарушений не приняты.

Это стало поводом для обращения прокуратуры в Александровский городской суд с административным исковым заявлением. Рассмотрение иска принято к производству суда.