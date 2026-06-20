Атаку БПЛА отразили в Матвеево-Курганском районе Ростовской области

20 июня в Матвеево-Курганском районе Ростовской области уничтожили БПЛА. Прямо сейчас воздушная атака в регионе продолжается, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться, — добавил Юрий Слюсарь.
Сейчас в Ростовской области сохраняется опасность. Всем следует уйти с открытых участков улиц и зайти в помещения. Нельзя подходить к окнам.
Напомним, в ночь на 20 июня атаку БПЛА отразили в Чертковском, Миллеровском, Морозовском и Красносулинском районах.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше