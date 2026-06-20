Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атаку БПЛА отразили в Матвеево-Курганском районе Ростовской области

Опасность БПЛА сохраняется на Дону, БПЛА уничтожили в Матвеево-Курганском районе.

Источник: Комсомольская правда

20 июня в Матвеево-Курганском районе Ростовской области уничтожили БПЛА. Прямо сейчас воздушная атака в регионе продолжается, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться, — добавил Юрий Слюсарь.

Сейчас в Ростовской области сохраняется опасность. Всем следует уйти с открытых участков улиц и зайти в помещения. Нельзя подходить к окнам.

Напомним, в ночь на 20 июня атаку БПЛА отразили в Чертковском, Миллеровском, Морозовском и Красносулинском районах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше