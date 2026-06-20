В Красноярске еще более 300 домов переведут на экологичное отопление

В Красноярске продолжается системный перевод частного сектора на экологичное отопление — в этом году твердотопливные котлы установят в более чем 300 домах. Об этом сообщил мэр.
«На эти цели по решению губернатора края городу выделена региональная субсидия. За предыдущие периоды оборудование получили более 2,2 тысяч домов. Адреса определяют по заявкам жителей. Был в нескольких домовладениях, общался с пользователями — отзывы хорошие. Стоит задача тиражировать эту программу на территории, ставшие частью большого Красноярска. Занимаемся вопросом на уровне федерации», — рассказал Сергей Верещагин.
В целом, благодаря проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» и участию энергетических компаний от старых печек и угольного отопления на более экологичные виды получения тепла перешли более 3,7 тысяч домовладений. По словам главы Красноярска, это дало ежегодное снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 7 тысяч тонн.
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