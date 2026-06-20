В Красноярске еще более 300 домов переведут на экологичное отопление

В целом, благодаря проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» и участию энергетических компаний от старых печек и угольного отопления на более экологичные виды получения тепла перешли более 3,7 тысяч домовладений. По словам главы Красноярска, это дало ежегодное снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 7 тысяч тонн.