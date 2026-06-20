Гориллы поселились в донском зоопарке после 14-летнего перерыва

В Ростовский зоопарк прибыли две гориллы — Клеопатра и Афия. Животные перевезены из Московского зоопарка после 14‑летнего отсутствия представителей этого вида в коллекции учреждения.
Протяжённость маршрута составила около тысячи километров. Переезд прошёл успешно: горилл сопровождали специалисты Московского зоопарка, а на месте прибытия их встретили сотрудники Ростовского зоопарка.
Для новых обитателей построен просторный вольер, имитирующий естественную среду обитания: в нём обустроены скалы и водопад, воссоздающие атмосферу африканских джунглей.
На текущий момент гориллы проходят адаптацию и осторожно изучают территорию галереи приматов.