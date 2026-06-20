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Гориллы поселились в донском зоопарке после 14-летнего перерыва

Клеопатра и Афия оценили гостеприимство.

В Ростовский зоопарк прибыли две гориллы — Клеопатра и Афия. Животные перевезены из Московского зоопарка после 14‑летнего отсутствия представителей этого вида в коллекции учреждения.

Протяжённость маршрута составила около тысячи километров. Переезд прошёл успешно: горилл сопровождали специалисты Московского зоопарка, а на месте прибытия их встретили сотрудники Ростовского зоопарка.

Для новых обитателей построен просторный вольер, имитирующий естественную среду обитания: в нём обустроены скалы и водопад, воссоздающие атмосферу африканских джунглей.

На текущий момент гориллы проходят адаптацию и осторожно изучают территорию галереи приматов.