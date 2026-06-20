В Челябинской области выросло производство сельхозпродукции

Производство сельскохозяйственной продукции за первые пять месяцев 2026 года выросло в Челябинской области. Развитие этой отрасли отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
В январе-мае 2026-го производство мяса птицы по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросло на 8,2%, свинины — на 22,9%, молока — на 4%. Производство пищевых продуктов за пять месяцев увеличилось на 8%.
Было посеяно 992 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Площадь сева масличных культур выросла на 106 тыс. га относительного прошлогоднего показателя. Она достигла 468 тыс. га. Также в сельхозпредприятиях высажено 4,9 тыс. га картофеля и более 730 га овощей.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.