Во время продолжающейся атаки БПЛА уничтожены Матвеево-Курганском районе

ПВО продолжает отражать воздушную атаку на Ростовскую область. БПЛА уничтожены в Матвеево-Курганском районе. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — отмечает глава региона.
Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется. Глава региона попросил жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
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